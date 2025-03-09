Никто не был главным. Вулвергемптон – Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Игра началась с острых моментов: на 13-й минуте Миколенко прострелил в штрафную, а на 33-й минуте "Эвертон" открыл счет после ошибки хозяев. Ответ "Вулверхэмптона" не заставил себя ждать - уже на 40-й минуте оборона соперника позволила забить представителю Зимбабве, и встреча завершилась ничьей 1:1.

Английская Премьер-лига, 28 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" - "Эвертон", 1:1

Голы: Мунетси 40 - Гаррисон 33