  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Никто не был главным. Вулвергемптон – Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никто не был главным. Вулвергемптон – Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

101 игра для украинского защитника – Виталия Миколенко

Никто не был главным. Вулвергемптон – Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игра началась с острых моментов: на 13-й минуте Миколенко прострелил в штрафную, а на 33-й минуте "Эвертон" открыл счет после ошибки хозяев. Ответ "Вулверхэмптона" не заставил себя ждать - уже на 40-й минуте оборона соперника позволила забить представителю Зимбабве, и встреча завершилась ничьей 1:1.

Английская Премьер-лига, 28 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" - "Эвертон", 1:1

Голы: Мунетси 40 - Гаррисон 33

По теме
yellow-arrow
Похитили из Испании. Арсенал обзавелся новым спортивным директором
yellow-arrow
Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот
yellow-arrow
Ковентри под руководством Лэмпарда повторил самую успешную серию в истории клуба
Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости