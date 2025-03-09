Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Никто не был главным. Вулвергемптон – Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
101 игра для украинского защитника – Виталия Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine
Игра началась с острых моментов: на 13-й минуте Миколенко прострелил в штрафную, а на 33-й минуте "Эвертон" открыл счет после ошибки хозяев. Ответ "Вулверхэмптона" не заставил себя ждать - уже на 40-й минуте оборона соперника позволила забить представителю Зимбабве, и встреча завершилась ничьей 1:1.
Английская Премьер-лига, 28 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
"Вулверхэмптон" - "Эвертон", 1:1
Голы: Мунетси 40 - Гаррисон 33
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Игроку сборной Бразилии грозит пожизненная дисквалификация
- Дорощук завоевал первое в истории Украины золото в мужских прыжках в высоту на ЧЕ в помещении
- Зубков и Сикан – лучшие игроки матча против Хатайспора. Оценки украинцев Трабзонспора
- Салах – лучший игрок в истории АПЛ? В этом сезоне он уже превзошел Роналду, Руни и Кейна
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000