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Мойес – о матче против Вулверхэмптона: Я очень доволен добытым очком
Но игра оставляет желать лучшего
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал ничейный результат своей команды в матче против "Вулверхэмптона".
“Я очень доволен добытым очком. В общем, я не считаю, что мы хорошо сыграли сегодня, но были моменты, которые мне понравились.
Мы старались действовать правильно во многих аспектах, но, честно говоря, сейчас "Вулверхэмптон" находится в хорошей форме. Возможно, их позиция в таблице этого не отражает, но они были настроены победить нас сегодня, чтобы приблизиться. И самое главное, что мы сделали – сохранили эту дистанцию, взяв очко.
Сегодня я не разочарован ничьей. Я считаю, что это хороший результат против команды, которая борется за выживание, как и мы. Мы проявили характер, выдержку и смогли получить важное очко на выезде в АПЛ", – сказал Мойес.
"Эвертон" в третий раз подряд в рамках чемпионата сыграл вничью. Пока команда находится на 14 месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 16 зачетных пунктов.
Следующий матч "ириски" сыграют против бывшей команды Дэвида Мойеса "Вест Хэма" 15 марта.
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