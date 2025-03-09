Мойес – о матче против Вулверхэмптона: Я очень доволен добытым очком

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал ничейный результат своей команды в матче против "Вулверхэмптона".

“Я очень доволен добытым очком. В общем, я не считаю, что мы хорошо сыграли сегодня, но были моменты, которые мне понравились.

Мы старались действовать правильно во многих аспектах, но, честно говоря, сейчас "Вулверхэмптон" находится в хорошей форме. Возможно, их позиция в таблице этого не отражает, но они были настроены победить нас сегодня, чтобы приблизиться. И самое главное, что мы сделали – сохранили эту дистанцию, взяв очко.

Сегодня я не разочарован ничьей. Я считаю, что это хороший результат против команды, которая борется за выживание, как и мы. Мы проявили характер, выдержку и смогли получить важное очко на выезде в АПЛ", – сказал Мойес.