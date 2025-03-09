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Рубен Аморим перед матчем с Арсеналом: Сейчас нам нужно побеждать
Португальский тренер поделился ожиданиями от матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал об ожиданиях матча с "Арсеналом".
По словам португальского тренера, сейчас команде нужно побеждать, потому что поражения становятся проблемами.
"В Премьер-лиге каждая игра действительно важна. Сейчас нам нужно побеждать. Если мы не побеждаем, это всегда проблема, поэтому мы должны сосредоточиться на всех турнирах одновременно.
Думаю, что самая большая проблема — это отсутствие всех игроков, потому что в начале сезона люди говорят о нашей ротации — особенно в Европе, мы постоянно меняем состав.
Мы стараемся задействовать всех игроков, которые в хорошей форме и не рискуют получить травму. Даже в этом случае нам приходится немного рисковать, но в воскресенье мы должны быть конкурентоспособными", - заявил Аморим.
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"Манчестер Юнайтед" встретится с "Арсеналом" 9 марта в 18:30 по киевскому времени.
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