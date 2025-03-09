  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рубен Аморим перед матчем с Арсеналом: Сейчас нам нужно побеждать
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рубен Аморим перед матчем с Арсеналом: Сейчас нам нужно побеждать

Англия

Португальский тренер поделился ожиданиями от матча

Рубен Аморим перед матчем с Арсеналом: Сейчас нам нужно побеждать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал об ожиданиях матча с "Арсеналом".

По словам португальского тренера, сейчас команде нужно побеждать, потому что поражения становятся проблемами.

"В Премьер-лиге каждая игра действительно важна. Сейчас нам нужно побеждать. Если мы не побеждаем, это всегда проблема, поэтому мы должны сосредоточиться на всех турнирах одновременно.

Думаю, что самая большая проблема — это отсутствие всех игроков, потому что в начале сезона люди говорят о нашей ротации — особенно в Европе, мы постоянно меняем состав.

Мы стараемся задействовать всех игроков, которые в хорошей форме и не рискуют получить травму. Даже в этом случае нам приходится немного рисковать, но в воскресенье мы должны быть конкурентоспособными", - заявил Аморим.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Арсеналом" 9 марта в 18:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Мойес – о матче против Вулверхэмптона: Я очень доволен добытым очком
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости