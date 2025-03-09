Рубен Аморим перед матчем с Арсеналом: Сейчас нам нужно побеждать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал об ожиданиях матча с "Арсеналом".

По словам португальского тренера, сейчас команде нужно побеждать, потому что поражения становятся проблемами.

"В Премьер-лиге каждая игра действительно важна. Сейчас нам нужно побеждать. Если мы не побеждаем, это всегда проблема, поэтому мы должны сосредоточиться на всех турнирах одновременно.

Думаю, что самая большая проблема — это отсутствие всех игроков, потому что в начале сезона люди говорят о нашей ротации — особенно в Европе, мы постоянно меняем состав.

Мы стараемся задействовать всех игроков, которые в хорошей форме и не рискуют получить травму. Даже в этом случае нам приходится немного рисковать, но в воскресенье мы должны быть конкурентоспособными", - заявил Аморим.