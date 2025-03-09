Бывший защитник Манчестер Юнайтед высказался о том, каков главный план Гвардиолы в текущей ситуации

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился своими мыслями относительно возможного непопадания "Манчестер Сити" в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Он не знает, что такое гимн Лиги Европы. Он не поймет, где оказался. Я не думаю, что такая команда, как "Манчестер Сити", ожидает попадания в этот турнир".

Напомним, что вчера в рамках 28-го тура АПЛ команда Гвардиолы, "Манчестер Сити", потеряла очки в матче против "Ноттингем Форест" - "горожане" проиграли со счетом 1:0. Сейчас "Сити" занимает 4-е место в АПЛ.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы выбыли после матчей против мадридского "Реала".