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Бывший защитник Манчестер Юнайтед высказался о том, каков главный план Гвардиолы в текущей ситуации
Не попасть в Лигу Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился своими мыслями относительно возможного непопадания "Манчестер Сити" в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
"Он не знает, что такое гимн Лиги Европы. Он не поймет, где оказался. Я не думаю, что такая команда, как "Манчестер Сити", ожидает попадания в этот турнир".
Напомним, что вчера в рамках 28-го тура АПЛ команда Гвардиолы, "Манчестер Сити", потеряла очки в матче против "Ноттингем Форест" - "горожане" проиграли со счетом 1:0. Сейчас "Сити" занимает 4-е место в АПЛ.
В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы выбыли после матчей против мадридского "Реала".
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