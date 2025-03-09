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Мохамед Салах сравнялся по голам с нападающим Манчестер Сити в списке лучших бомбардиров АПЛ

Англия

Египтянина не остановить

Мохамед Салах сравнялся по голам с нападающим Манчестер Сити в списке лучших бомбардиров АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мохамед Салах сравнялся по голам с легендарным игроком "Манчестер Сити" в списке лучших бомбардиров АПЛ.

Нападающий "Ливерпуля" реализовал два пенальти в ворота "Саутгемптона" и забил 184 гола в АПЛ. Это позволило ему сравняться с экс-нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Также Салах приблизился к Энди Коулу. Египетскому нападающему осталось 3 гола, чтобы сравняться с футболистом "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед".

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В этом сезоне Мохамед Салах забил 27 голов в 29-ти матчах АПЛ.

К слову, египетский нападающий в матче против "Саутгемптона" повторил рекорд АПЛ по количеству голевых действий за сезон.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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