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Арне Слот о победе против Саутгемптона: Это единственное, что я мог придумать в перерыве

Англия

Иногда спонтанные идеи срабатывают

Арне Слот о победе против Саутгемптона: Это единственное, что я мог придумать в перерыве

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал победный матч против "Саутгемптона".

Слот рассказал, какие изменения внёс в игру в перерыве, когда команда проигрывала 0:1.

"Сказал, что уровень энергии был слишком, слишком, слишком низким. Это то, что нужно было изменить, и именно поэтому мы сделали три замены, чтобы не только улучшить качество, но и создать что-то новое.

Потому что в девяти случаях из десяти, когда вы убираете три из них, остальные восемь говорят: "О, должно произойти что-то ещё". Это единственное, что я мог придумать в перерыве, чтобы создать что-то другое для второй половины", - заявил Слот.

Нидерландский менеджер объяснил, почему не заменил Дарвина Нуньеса после перерыва.

"В конце концов, я убрал его, потому что он был на желтой, но мне всегда не нравилась идея, если нам нужно забивать голы, убирать кого-то, кто может забить гол. Вот почему у меня и в мыслях не было заменять его

Я уже планировал после этих трех замен, что если мы не забьем гол, то Жота должен выйти на замену, и нам придется действовать еще более агрессивно. Из-за травмы Коди Гакпо у нас осталось не так много вариантов для атаки, поэтому я пошёл на определённый риск, оставив его на поле", - сказал Слот.

Напомним, что "Ливерпуль" победил "Саутгемптон" со счётом 3:1.

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Ливерпуль Саутгемптон Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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