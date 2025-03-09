Арне Слот о победе против Саутгемптона: Это единственное, что я мог придумать в перерыве

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал победный матч против "Саутгемптона".

Слот рассказал, какие изменения внёс в игру в перерыве, когда команда проигрывала 0:1.

"Сказал, что уровень энергии был слишком, слишком, слишком низким. Это то, что нужно было изменить, и именно поэтому мы сделали три замены, чтобы не только улучшить качество, но и создать что-то новое.

Потому что в девяти случаях из десяти, когда вы убираете три из них, остальные восемь говорят: "О, должно произойти что-то ещё". Это единственное, что я мог придумать в перерыве, чтобы создать что-то другое для второй половины", - заявил Слот.