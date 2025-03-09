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Перед Баварией. Ключевой нападающий Байера получил травму в матче против Вердера

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Перед Баварией. Ключевой нападающий Байера получил травму в матче против Вердера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой нападающий "Байера" получил травму в матче против Вердера.

Флориан Виртц появился на поле на 46-й минуте матча. В поединке ему наступил защитник "Вердера" Вайзер на правый голеностоп. Футболиста через 15 минут обратно заменили и он, хромая, пошёл в подтрибунное помещение.

По информации Bild, футболиста на костылях доставили в больницу в Кельне на МРТ. Диагноз ожидается в ближайшее время, но Виртц пропустит ответный матч против "Баварии" в Лиге Чемпионов (11 марта), полуфинал Кубка Германии (1 апреля) и возможно финальный матч.

Также Виртц не поможет сборной Германии в матче против Италии в Финале Четырёх в Лиге Наций. В первом матче он точно бы не сыграл из-за перебора жёлтых карточек.

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В этом сезоне Флориан Виртц сыграл в 39-ти матчах за "Байер" во всех турнирах. На его счету 15 голов и 13 голевых передач.

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Флориан Виртц
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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