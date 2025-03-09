Впервые в карьере. Полузащитник Челси прервал свою результативную серию в АПЛ

Полузащитник "Челси" прервал свою результативную серию в АПЛ.

Коул Палмер в матче против "Лестера" впервые в карьере не забил пенальти. До этого поединка английский футболист реализовал все 12 стандартов.

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Заметим, что в 2025 году полузащитник забил 2 гола в АПЛ – в матчах против "Кристал Пэласа" и "Борнмута" в январе. В шести матчах подряд Палмер уходил с поля без результативных действий.

В этом сезоне Коул Палмер забил за "Челси" в Чемпионате Англии 14 голов и отдал 6 голевых передач.

После первого тайма "Челси" и "Лестер" голов не забивали.