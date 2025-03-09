  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые в карьере. Полузащитник Челси прервал свою результативную серию в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в карьере. Полузащитник Челси прервал свою результативную серию в АПЛ

Англия

Жаль

Впервые в карьере. Полузащитник Челси прервал свою результативную серию в АПЛ

Скриншот

Новина українською

Полузащитник "Челси" прервал свою результативную серию в АПЛ.

Коул Палмер в матче против "Лестера" впервые в карьере не забил пенальти. До этого поединка английский футболист реализовал все 12 стандартов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что в 2025 году полузащитник забил 2 гола в АПЛ – в матчах против "Кристал Пэласа" и "Борнмута" в январе. В шести матчах подряд Палмер уходил с поля без результативных действий.

В этом сезоне Коул Палмер забил за "Челси" в Чемпионате Англии 14 голов и отдал 6 голевых передач.
После первого тайма "Челси" и "Лестер" голов не забивали.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Челси – Лестер 1:0. Там, де сонце на стінах, там, де сонце на стелі
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:2. Кепа "спас" шпор от поражения
yellow-arrow
Игра тура. Манчестер Юнайтед - Арсенал. Текстовая трансляция матча АПЛ
Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости