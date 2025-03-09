АПЛ. Челси – Лестер 1:0. Там, де сонце на стінах, там, де сонце на стелі

Печальный период в "Челси" несмотря на победы в двух предыдущих матчах, продолжается. Сейчас у них достаточно простой график, они уже победы главного аутсайдера лиги "Саутгемптон", а теперь противостояли второму главному аутсайдеру, "Лестеру", который находится в катастрофической форме и пока не совсем понимает, как из нее выходить.

Мареска перед матчем говорил о важности конкретно этого матча, что нужно побеждать именно здесь. Ну что ж, если главный тренер действительно был серьезно настроен, то его подопечные не очень поддержали эти порывы. Стартовые составы обеих команд сильно не удивили, разве что в "Челси" вернулся на ворота Роберт Санчес, а также после длительной травмы вернулся Уэсли Фофана. На этом все. Что же по самой игре?

Первый тайм был медленным и тягучим, вот такой футбол мы увидели в исполнении Коула Палмера и компании. Их соперники сознательно закрылись на своей половине поля и понимали, что это будет лучшей тактикой, это правильно. Иногда даже получалось выбегать в контратаки, но крайне редко. Запомнился только удар от Эль-Каннуса, с которым без проблем справился Санчес.

Что касается "синих", то они атаковали, ну по крайней мере делали вид, что собираются это делать, впрочем не понимали, как именно создавать остроту, когда тебе противостоит монолитный низкий блок. Не повезло лондонцам в том, что сегодня оборона "лис" была именно монолитной, потому что обычно эти футболисты умеют сами делать подарки своим соперникам. Сегодня лондонцы подарок не получили, хотя как сказать. Отчасти тот фол Кристиансена против Санчо был глупостью, совершенно необязательным. После него арбитр назначил пенальти.

И подошел его пробивать Коул Палмер, уже много матчей подряд пребывающий в плохой форме и потерявший уверенность в себе. Возможно, именно поэтому он не смог впервые в своей карьере реализовать одиннадцатиметровый. Удар Палмера потащил Хермансен. Первые 12 ударов от Палмера с отметки завершались голами. Серия без ошибок прервалась, 13-й пенальти подряд он не забил. И это стало демонстрацией неуверенности не только Коула, но и всего "Челси" в этом матче.

Во втором тайме игра сильно не изменилась, мы увидели те же слабые попытки "синих" создать остроту, но без действительно опасных эпизодов, зато команда Руда ван Нистелроя начала активнее бегать вперед, наконец мы увидели немного футбола и от гостей.

И так все продолжалось до 60-й минуты, когда "синим" удалось забить частично случайный гол. Никаких комбинаций, хитростей, просто Марк Кукурелья принял мяч и решил пробить из-за пределов штрафной площадки в дальний угол ворот Хермансена. Получилось точно и очень красиво! 1:0, но отмечаем, что гол точно не назовешь наработанным. Ну а Марк Кукурелья уже в своем фирменном стиле отпраздновал взятие ворот танцем пингвина. Каждый раз хочется вспомнить строки из песни Андрея Кузьменко.

После этого гола "Лестер" так и не побежал активно отыгрываться, а "синие" продолжили свою тактику бомбардировки штрафной площадки своими подачами. Нет в этой команде высоких футболистов, чтобы бороться за второй этаж, от того сами передачи были максимально неэффективными. Но это не помешало им довести матч до победного завершения. Да, "синие" забирают три очка, показав неуверенную игру и имея немало игровых проблем, которые никуда не деваются. Они залетают на четвертое место, однако, кажется, это ненадолго. Ну а Руд ван Нистелрой снова проигрывает, в "Лестере" все очень печально, они продолжают быть одними из главных претендентов на вылет.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Челси" — "Лестер" 1:0

Гол: Кукурелья (60)

*На 22-й минуте Коул Палмер не реализовал пенальти (вратарь)

"Челси": Санчес — Фофана (Чалоба, 73), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер (Джордж, 73), Нкунку (Ачемпонг, 89) — Нету

"Лестер": Хермансен — Фас, Коуди, Томас — Джастин (Перейра, 84), Ндиди, Сумаре (Уинкс, 66), Кристиансен (Де Кордова-Рид, 84) — Эль-Каннус (Буонанотте, 73) — Варди, Дака (Мавидиди, 84)

Предупреждение: Ачемпонг (90+6)