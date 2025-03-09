АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:2. Кепа "спас" шпор от поражения

Игра началась с активного прессинга от "Борнмута". Уже на второй минуте Эванилсон воспользовался неуверенностью обороны "Тоттенхэма" и пробил из пределов штрафной площади, целясь в правый нижний угол. Удар был опасным, но голкипер "шпор" Викарио уверенно отбил мяч, а "Борнмут" получил право на угловой. Гости продолжали агрессивный прессинг и уже на четвертой минуте Маркус Тавернье получил первую желтую карточку в матче за грубый подкат.

"Тоттенхэм" был вынужден прижиматься к своим воротам, но Клюйверт нашел щель, обошел защиту и вышел один на один с Викарио. Его удар в левый нижний угол был точным, но голкипер снова спас команду, продемонстрировав великолепную реакцию. "Шпоры" сумели ответить лишь нарушением на 30-й минуте матча.

На 42-й минуте состоялся прогнозируемый гол: Тавернье, получив идеальную поперечную передачу от Керкеза в глубине штрафной площадки, нанес точный удар в нижний правый угол ворот. Викарио на этот раз был бессилен, и таким образом команды ушли на перерыв со счетом 0:1.

Ahead at the break ???? pic.twitter.com/kpRrQLRunS — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 9, 2025

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Борнмут" 2:2

Голы: Сарр (67), Сон Хын Мин (84, пен.) - Тавернье (42), Эванилсон (65)

*гол Клюйверта (52) был отменен после просмотра VAR

"Тоттенхэм": Викарио - Порро, Ромеро (Ван де Вен, 63), Данзо, Спенс — Биссума (Бергавалль, 46), Бентанкур (Мэдисон, 62), Сарр — Джонсон (Сон Хын Мин, 46), Соланке, Одобер

"Борнмут": Кепа — Кук, Гилл, Гейсен, Керкез — Адамс, Кристи (Скотт, 72) — Семенио, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон (Уаттара, 72)

Предупреждения: Бентанкур(30), Биссума(45) — Тавернье (4), Семенио (69)