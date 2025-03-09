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В погоне за победой. Тренеры назвали составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал. Попал ли Зинченко в старт?
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Английской Премьер-Лиге состоится центральная встреча тура между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Микель Артета выставил следующий состав. Украинский защитник Александр Зинченко – на замене.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2025
One change from Tuesday's victory away at PSV - Calafiori replaces Lewis-Skelly.
Let's get the job done, Gunners ????
Последний раз украинец выходил в старте в домашнем матче против "Манчестер Юнайтед" 4 декабря 2024 года.
Рубен Аморим выставил таких игроков:
???????? Today's United team sheet...#MUFC || #MUNARS— Manchester United (@ManUtd) March 9, 2025
Последняя встреча между командами на "Олд Траффорд" закончилась со счётом 0:1 в пользу лондонцев.
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Команды сыграют между собой 66-й матч. "Манчестер Юнайтед" побеждал "Арсенал" 18 раз дома, лондонцы ж огорчали соперников 5 раз на "Олд Траффорд". Ещё 18 раз была зафиксирована ничья.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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