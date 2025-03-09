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Спустя месяц восстановления. Полузащитник Арсенала попал в заявку команды

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Спустя месяц восстановления. Полузащитник Арсенала попал в заявку команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" попал в заявку команды спустя месяц восстановления.

Габриэль Мартинелли впервые с февраля попал в состав команды. Начнёт он матч со скамейки запасных.

Бразильский футболист не играл за "канониров" после получения травмы в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла". Он пропустил три матча Премьер-Лиги: против "Лестера", "Вест Хэма" и "Ноттингема", а также выездной матч против "ПСВ" в Лиге Чемпионов.

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Габриэль Мартинелли сыграл в 22-х матчах АПЛ за "Арсенал", в которых отметился шестью голами и тремя голевыми передачами.

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Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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