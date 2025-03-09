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Артета проводит 200 матч в АПЛ во главе Арсенала
С каждым сезоном все ближе к трофею
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" в матче 28 тура чемпионата Англии встречается с "Манчестер Юнайтед". Это поединок стал юбилейным для наставника "канониров" Микеля Артеты.
Как сообщают лондонцы в своих соцсетях, испанец проводит 200 матч во главе "Арсенала" в АПЛ.
Celebrating another milestone - together— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2025
Congratulations, Mikel ❤️ pic.twitter.com/mzMvg0JkUF
За предыдущие 199 встреч его команда 118 раз выиграла, 36 раз сыграла вничью и в 45 матчах проиграла. Артета пришел в середине сезона 19/20 гг. – тогда "канониры" в итоге заняли восьмое место. В общей сложности за пять уже завершенных сезонов лондонцы под руководством испанца дважды финишировали восьмыми, однажды – пятыми и дважды – вторыми.
Для Артеты опыт работы главного тренера был первым именно в “Арсенале”. Ранее он исполнял роль только ассистента – в “Манчестер Сити” в команде Хосепа Гвардиолы.
За ходом событий матча между “Манчестер Юнайтед” и “Арсеналом” следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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