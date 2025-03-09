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Как анонсировали. Фанаты Манчестер Юнайтед вышли на протесты против владельцев. Фото и видео

Англия

Размялись перед матчем

Как анонсировали. Фанаты Манчестер Юнайтед вышли на протесты против владельцев. Фото и видео

Фото - United Scout

Новина українською

Фанаты "Манчестер Юнайтед" вышли на протесты против владельцев клуба перед матчем против "Арсенала".

По информации Sky, большое количество болельщиков "Манчестер Юнайтед" направились к стадиону "Олд Траффорд" протестуя против Глейзеров, владельцев контрольного пакета акций клуба, и против отношения к болельщикам.

В сети появились видео и фото протестов.

Ранее группа активных болельщиков просила одеться в чёрную одежду и присоединиться к маршу протеста.

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"Манчестер Юнайтед" принимает "Арсенал". После первого тайма хозяева вели в счёте 1:0. Гол со штрафного забил Бруно Фернандеш.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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