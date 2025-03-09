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Впервые за 3 месяца. Манчестер Юнайтед вел в матче Премьер-Лиги к перерыву

Англия

Эффект протестов

Впервые за 3 месяца. Манчестер Юнайтед вел в матче Премьер-Лиги к перерыву

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" вел в матче Премьер-Лиги к перерыву впервые за 3 месяца.

"Красные дьяволы" выиграли первый тайм матча с "Арсеналом" со счётом 1:0. Впервые с 1 декабря, клуб ушёл на перерыв при победном счёте.

Тогда "Юнайтед" принимал "Эвертон" и к перерыву вёл 2:0. Матч закончился со счётом 4:0.

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В первом тайме "Манчестер Юнайтед" вышел вперёд благодаря голу Бруно Фернандеша со штрафного.

Напомним, что перед матчем активные болельщики клуба проводили акцию протеста против владельцев "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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