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Впервые за 3 месяца. Манчестер Юнайтед вел в матче Премьер-Лиги к перерыву
Эффект протестов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" вел в матче Премьер-Лиги к перерыву впервые за 3 месяца.
"Красные дьяволы" выиграли первый тайм матча с "Арсеналом" со счётом 1:0. Впервые с 1 декабря, клуб ушёл на перерыв при победном счёте.
Тогда "Юнайтед" принимал "Эвертон" и к перерыву вёл 2:0. Матч закончился со счётом 4:0.
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В первом тайме "Манчестер Юнайтед" вышел вперёд благодаря голу Бруно Фернандеша со штрафного.
Напомним, что перед матчем активные болельщики клуба проводили акцию протеста против владельцев "Манчестер Юнайтед".
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