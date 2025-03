АПЛ. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1. Ливерпуль все ближе к трофею

Английская Премьер-лига, 28 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Последний матч, когда “Манчестер Юнайтед” показывал достойную игру против сильного соперника и получил результат датируется 12 января: тогда манкунианцы прошли “Арсенал” в Кубке Англии. В этот раз поединок проходил на "Олд Траффорд", а "канониры" приехали в статусе уже теоретического, но все же претендента на чемпионство в АПЛ. Но МЮ сыграл на еще более высоком уровне, чем два месяца назад. Возможно, Аморим имеет какую-то особую неприязнь к “Арсеналу” или лично Артеты?

Шутки шутками, а “Ман Юнайтед” в первом тайме очень качественно защищался. И здесь речь не только о том, что хозяева не пропустили. А о том, что “Арсенал” владел большой инициативой, пытался атаковать, обострять, но реального голевого момента так и не создал.

В общей сложности можно вспомнить три шанса гостей, а выделить нужно только один – эпизод Троссарда на 31 минуте. Бельгиец классно (пусть и случайно) убрал Линделофа и обводным ударом пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел мимо ворот.

Но в итоге Леандро стал антигероем первого тайма. "Манчестер Юнайтед" очень редко атаковал, однако в компенсированное время выбежал в резкое контрнаступление. В итоге Троссард был вынужден сбивать Гарначо. Стандарт на расстоянии 23 метров от ворот принялся выполнять Фернандеш. Португалец прекрасно перекинул стенку. Отчасти этот гол можно записать и на ошибку Раи.

Но на старте второго тайма голкипер "Арсенала" полностью вернул свой маленький долг. На 54 минуте Мазрауи просто в упор расстреливал ворота соперника, но Рая потащил. Практически сразу Зиркзе пытался забить пяткой после прострела с правого фланга – снова испанец среагировал.

Второй тайм получился куда интереснее. В обе стороны бегал мяч, пока МЮ параллельно пытался игру успокоить. В итоге одна небольшая ошибка привела к тому, что “Арсенал” сравнял.

Позиционная атака перешла на правый фланг. Там мяч получил Тимбер, прострелил в центр штрафной, а Райс пробил точно под левую штангу. Слишком далеко ушел Фернандеш из опорной зоны. Бруну сегодня успевал повсюду, кроме этого момента. В итоге Деклан остался сам и без проблем нанес удар.

Мартинелли впервые за месяц вышел на поле и тоже обострял. В одном моменте он бил из пределов штрафной – здесь уверенно сыграл Онана. Впоследствии и другой свежий игрок – Хойлунд – нашел момент у чужих ворот, но Райс в невероятном подкате заблокировал попытку датчанина.

His goal will make the headlines, but this Declan Rice tackle was just as important.



Stopping Rasmus Hojlund in his tracks as the Man Utd striker ran through one-on-one, Rice charged in to win the ball cleanly. A truly complete midfielder.#MUNARS pic.twitter.com/np4aBDom4b