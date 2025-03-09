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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1. Ливерпуль все ближе к трофею
Проиграть сегодня мог каждый
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 28 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Последний матч, когда “Манчестер Юнайтед” показывал достойную игру против сильного соперника и получил результат датируется 12 января: тогда манкунианцы прошли “Арсенал” в Кубке Англии. В этот раз поединок проходил на "Олд Траффорд", а "канониры" приехали в статусе уже теоретического, но все же претендента на чемпионство в АПЛ. Но МЮ сыграл на еще более высоком уровне, чем два месяца назад. Возможно, Аморим имеет какую-то особую неприязнь к “Арсеналу” или лично Артеты?
Шутки шутками, а “Ман Юнайтед” в первом тайме очень качественно защищался. И здесь речь не только о том, что хозяева не пропустили. А о том, что “Арсенал” владел большой инициативой, пытался атаковать, обострять, но реального голевого момента так и не создал.
В общей сложности можно вспомнить три шанса гостей, а выделить нужно только один – эпизод Троссарда на 31 минуте. Бельгиец классно (пусть и случайно) убрал Линделофа и обводным ударом пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел мимо ворот.
Но в итоге Леандро стал антигероем первого тайма. "Манчестер Юнайтед" очень редко атаковал, однако в компенсированное время выбежал в резкое контрнаступление. В итоге Троссард был вынужден сбивать Гарначо. Стандарт на расстоянии 23 метров от ворот принялся выполнять Фернандеш. Португалец прекрасно перекинул стенку. Отчасти этот гол можно записать и на ошибку Раи.
Like an oil painting ????️#MUNARS | @B_Fernandes8 pic.twitter.com/SsIfhoTFMF— Premier League (@premierleague) March 9, 2025
Но на старте второго тайма голкипер "Арсенала" полностью вернул свой маленький долг. На 54 минуте Мазрауи просто в упор расстреливал ворота соперника, но Рая потащил. Практически сразу Зиркзе пытался забить пяткой после прострела с правого фланга – снова испанец среагировал.
Второй тайм получился куда интереснее. В обе стороны бегал мяч, пока МЮ параллельно пытался игру успокоить. В итоге одна небольшая ошибка привела к тому, что “Арсенал” сравнял.
Позиционная атака перешла на правый фланг. Там мяч получил Тимбер, прострелил в центр штрафной, а Райс пробил точно под левую штангу. Слишком далеко ушел Фернандеш из опорной зоны. Бруну сегодня успевал повсюду, кроме этого момента. В итоге Деклан остался сам и без проблем нанес удар.
Мартинелли впервые за месяц вышел на поле и тоже обострял. В одном моменте он бил из пределов штрафной – здесь уверенно сыграл Онана. Впоследствии и другой свежий игрок – Хойлунд – нашел момент у чужих ворот, но Райс в невероятном подкате заблокировал попытку датчанина.
His goal will make the headlines, but this Declan Rice tackle was just as important.— Premier League (@premierleague) March 9, 2025
Stopping Rasmus Hojlund in his tracks as the Man Utd striker ran through one-on-one, Rice charged in to win the ball cleanly. A truly complete midfielder.#MUNARS pic.twitter.com/np4aBDom4b
Конец матча получился бешеным. Минимум дважды могли забивать "красные дьяволы" и вырывать победу. Особенно это касается момента на 90+4 минуте, когда Рая спас "Арсенал" – однозначный герой матча. Также еще шанс был у Мартинелли, но в итоге там бы все равно зафиксировали офсайд.
David Raya. That's it.#MUNARS pic.twitter.com/WI8SQI2Hgm— Premier League (@premierleague) March 9, 2025
Кстати, хочется выделить еще 18-летнего защитника МЮ Эйдена Хэвена, который в перерыве заменил Йоро. Прекрасно вошел в игру. Даже не было видно, что это был его дебют на уровне АПЛ.
Градус встречи постепенно повышался, а во втором тайме поле начало кипеть. Обе команды должны были получить кайф от такого футбола. Однако только одна будет удовлетворена результатом. И речь, конечно же, не об “Арсенале”. Отрыв от "Ливерпуля" составляет уже 15 очков (пусть и с матчем в запасе). Теперь "канониры" должны чаще смотреть назад, чем целиться на вершину.
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 1:1
Голы: Фернандеш 45+2 – Райс 74
"Манчестер Юнайтед": Онана – Линделоф, де Лигт, Йоро (Хевен 46) – Мазрави, Эриксен (Кольер 76), Каземиро, Далот – Гарначо, Фернандеш – Зиркзе (Хойлунд 76)
"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли 59) – Эдегор, Парти (Терни 76), Райс – Нванери (Мартинелли 59), Мерино, Троссард
Предупреждение: Троссард 45+1
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