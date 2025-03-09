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Защитник Манчестер Юнайтед провёл юбилейный матч

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Защитник Манчестер Юнайтед провёл юбилейный матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" провёл юбилейный матч.

Для Диогу Далота матч против "Арсенала" стал 200-м в футболке "Юнайтеда".

Португальский защитник присоединился к клубу в июле 2018 года из "Порту" за 22 млн евро. В октябре 2020 года он отправился на сезонную аренду в "Милан", где сыграл 33 матча.

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За английский клуб защитник в 200-та матчах забил 7 голов и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 28 жёлтых карточек и по два удаления за вторую жёлтую карточку.

Контракт футболиста с клубом действителен до 2028 года.

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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