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Защитник Манчестер Юнайтед провёл юбилейный матч
Сложно поверить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" провёл юбилейный матч.
Для Диогу Далота матч против "Арсенала" стал 200-м в футболке "Юнайтеда".
???? @DalotDiogo ????#MUFC || #MUNARS pic.twitter.com/3oAVdM6kpI— Manchester United (@ManUtd) March 9, 2025
Португальский защитник присоединился к клубу в июле 2018 года из "Порту" за 22 млн евро. В октябре 2020 года он отправился на сезонную аренду в "Милан", где сыграл 33 матча.
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За английский клуб защитник в 200-та матчах забил 7 голов и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 28 жёлтых карточек и по два удаления за вторую жёлтую карточку.
Контракт футболиста с клубом действителен до 2028 года.
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