Канониры в третий раз не победили. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1. Обзор матча

Хозяева забили гол в раздевалку, хотя "гуннеры" выглядели более убедительно. После перерыва лондонская команда сохранила преимущество во владении мячом (69%), но уже обе стороны активнее действовали у чужих ворот (8-11 по ударам в пользу гостей).

МЮ занимает 14-ю строчку (34 очка). 16 марта клуб посетит "Лестер". Подопечные Артеты расположились на 2-й позиции (55 баллов). В следующее воскресенье "канониры" будут принимать в дерби "Челси".

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Смотрите обзор матча 28-го тура АПЛ

Манчестер. Олд Траффорд, 73 812 зрителей

Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1

Голы: Фернандеш, 45+2 – Райс, 74

