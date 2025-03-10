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Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионство
Ответ риторический
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проигнорировал вопрос журналиста о борьбе за титул. После ничьей с "Манчестер Юнайтед" испанский специалист принял участие во флеш-интервью.
Его спросили об отсутствии трансферов новых форвардов в зимнее окно. Специалист ответил, что не жалеет об этом решении, добавив: "Дело не в этом".
Mikel Arteta’s head is HOT. pic.twitter.com/QCD7bZUtX1— Tactically Matt (@TacticallyMatt) March 9, 2025
Когда тренер уже собирался покинуть зону интервью, журналист поставил вопрос о чемпионской гонке с "Ливерпулем". Артета отказался отвечать и ушел. "Гуннеры" отстают от "скаузеров" уже на 15 очков.
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