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Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионство

Англия
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Ответ риторический

Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проигнорировал вопрос журналиста о борьбе за титул. После ничьей с "Манчестер Юнайтед" испанский специалист принял участие во флеш-интервью.

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Его спросили об отсутствии трансферов новых форвардов в зимнее окно. Специалист ответил, что не жалеет об этом решении, добавив: "Дело не в этом".

Когда тренер уже собирался покинуть зону интервью, журналист поставил вопрос о чемпионской гонке с "Ливерпулем". Артета отказался отвечать и ушел. "Гуннеры" отстают от "скаузеров" уже на 15 очков.

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Источник:
The Sun, Tactically Matt
Опубликовал: Александр Симченко
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