Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионство

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проигнорировал вопрос журналиста о борьбе за титул. После ничьей с "Манчестер Юнайтед" испанский специалист принял участие во флеш-интервью.

Его спросили об отсутствии трансферов новых форвардов в зимнее окно. Специалист ответил, что не жалеет об этом решении, добавив: "Дело не в этом".

Mikel Arteta’s head is HOT. pic.twitter.com/QCD7bZUtX1 — Tactically Matt (@TacticallyMatt) March 9, 2025

Когда тренер уже собирался покинуть зону интервью, журналист поставил вопрос о чемпионской гонке с "Ливерпулем". Артета отказался отвечать и ушел. "Гуннеры" отстают от "скаузеров" уже на 15 очков.