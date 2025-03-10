Микель Артета разочарован потерей очков против Ман Юнайтед

На пресс-конференции после матча против "Манчестер Юнайтед", который завершился со счетом 1:1, главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями относительно игры.

"Разочарован, что не смогли выиграть, учитывая все, что мы сделали, особенно в первом тайме. Мы полностью контролировали игру до 43-44 минуты, доминировали во всех аспектах. Нам не хватало немного остроты в последних 15-20 метрах — больше ударов, более четкого направления атак, лучшего последнего паса. Но игра развивалась так, как мы хотели.

К сожалению, один длинный пас, с которым мы плохо справились, потеряли мяч, сфолили в очень опасной зоне. В таких моментах остается только надеяться, что соперник не воспользуется своим индивидуальным мастерством, но против "Манчестер Юнайтед" на это рассчитывать не стоит.

Во втором тайме мы пытались создать импульс, забили гол, и мне казалось, что соперник действительно имел проблемы. Они не могли выйти из-под нашего давления, им не хватало сил, но мы сами открыли для них возможность выиграть матч. Дарили непривычно много простых мячей, плохо выполняли базовые вещи. Несмотря на то, что у нас было три больших шанса, реальность такова, что Давид спас нас в конце, мы могли проиграть", — сказал Артета.