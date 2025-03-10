Рубен Аморим прокомментировал матч против Арсенала

На пресс-конференции после матча против "Арсенала", который завершился со счетом 1:1, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно игры.

"Если посмотреть на моменты и саму игру, "Арсенал" больше контролировал мяч, но мы старались играть в низком блоке. Поэтому сложно сказать, что мы заслуживали победу, ведь "Арсенал" тоже стремился к победе. Но если брать во внимание наши моменты, думаю, мы были очень близки к победе. Давид Рая отлично защищал свои ворота, а иногда разница в 10 сантиметров может изменить весь матч. Мы ждали ошибки соперника, но в то же время пытались выиграть. Мы искали способ обыграть очень сильную команду – и сегодня показали, что способны на это.

Я действительно получаю удовольствие, когда вижу, как мы пытаемся вырвать победу, потому что дело не только в результате. В этот момент я хочу видеть и другие вещи, поэтому мне нравится, что игроки стремятся к этому, а не просто соглашаются на ничью, независимо от обстоятельств. Нам нужно выигрывать, особенно дома, и это хорошо. Я знал, что если мы справимся с первым таймом и не пропустим, то во втором сможем создать больше моментов", – сказал Аморим.