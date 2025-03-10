Лидер Арсенала больше гордится подкатом, чем своим голом

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признался, что его ключевой подкат в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1) принес ему больше удовольствия, чем забитый гол.

"Вероятно, подкат был самым важным моментом, просто из-за ситуации в игре. Это те самые маленькие детали, которые решают результат в футболе. Если бы я не среагировал так быстро, это могло бы стать пенальти и, возможно, красной карточкой для меня. Я сделал подкат, и мы сразу же побежали вперед и едва не забили. Такие моменты в футболе важны не меньше, чем голы. Сегодня это был один из ключевых эпизодов, поэтому я доволен", - сказал Райс.

Рассказывая о моменте с голом, Райс поделился мыслями, которые были у него в тот момент.

"Просто пробить. Тимбер отдал мне хороший пас, на другой стороне ворот было пространство, поэтому нужно было просто правильно ударить - чисто, с хорошим замахом, хорошо вложиться в мяч. Я рад этому голу. Всегда особенно забивать за этот клуб, это приятное ощущение", - сказал Райс.

Добавим, что после этого матча "Арсенал" остается на 2-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. Команда Микеля Артеты отстает от "Ливерпуля" на 15 пунктов, имея матч в запасе.