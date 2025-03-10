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Ряд английских клубов хотят подписать защитника Интера

Англия

Может сменить клуб

Ряд английских клубов хотят подписать защитника Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" усилили свой интерес к нидерландскому защитнику "Интера" Дензелу Дюмфрису.

"Ман Юнайтед" ищет усиление для обороны. Они считают, что голландец придаст большую стабильность в задней линии, которая демонстрировала слабости на разных этапах сезона.

"Арсенал" же активно работает над укреплением состава, который уже продемонстрировал свою конкурентоспособность в Премьер-лиге, "Канониры" видят в Дюмфрисе ключевую часть для повышения своей оборонительной силы.

Что касается "Челси", то лондонцы продолжают искать усиление для состава, который нуждается в восстановлении своей конкурентоспособности. С возможностью потерять некоторых игроков в обороне, вариант подписания Дюмфриса считается долгосрочным решением.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 8 голов и 2 ассиста в 36 матчах во всех турнирах. Известно, что "Интер" оценивает его в 50 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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