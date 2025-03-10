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Английский журналист рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым спортивным директором Арсенала

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Английский журналист рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым спортивным директором Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" согласовал условия с Андреа Бертой, и как только его контракт будет окончательно подписан, он сможет приступить к работе на должности спортивного директора клуба.

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Во время разговора с NBC Sports Soccer, журналист The Athletic Дэвид Орнштейн предоставил обновленную информацию относительно того, на какие позиции Берта будет ориентироваться на рынке.

"Он будет активно работать над подписаниями. Я уверен, что этим летом у "Арсенала" будет большое трансферное окно, они хотят подписать нападающего, особенно Александера Исака, но увидим, будет ли это возможным. Они также сделали немало работы по Беньямину Шешко из "Лейпцига".

Что касается полузащиты, они надеются завершить сделку с Мартином Субимеди, поскольку Жоржиньо и Томас Парти могут покинуть клуб. Есть также необходимость в левом защитнике, поскольку клуб покинет Киран Тирни, и, возможно, Александр Зинченко. Им понадобится второй вратарь, возможно, и третий.

Это и будет задачей Андреа Берты - управлять всеми этими вопросами. Их финансы в хорошем состоянии, и ему придется тесно сотрудничать с Микелем Артетой, чтобы реализовать эти планы", - сказал Орнштейн.

Напомним, что в январе Берта покинул "Атлетико Мадрид", в котором работал последние 12 лет.

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Опубликовал: Алексей Полищук
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