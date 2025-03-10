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Ливерпуль официально объявил о начале сотрудничества с Adidas

Англия

Соглашение вступит в силу в августе этого года

Ливерпуль официально объявил о начале сотрудничества с Adidas

Фото - Сайт Ліверпуля

Новина українською

"Ливерпуль" официально объявил о начале долгосрочного сотрудничества с новым техническим спонсором.

"Все в клубе невероятно рады приветствовать Adidas снова в нашей семье под названием "Ливерпуль". Ранее мы уже достигали вместе фантастического успеха и создали одни из самых известных комплектов команды всех времен. Мы имеем общее стремление к успеху, поэтому рады снова сотрудничать. Мы хотели бы поблагодарить Nike за надежную поддержку в течение последних пяти лет и пожелать им успехов в будущем", — говорится в заявлении от клуба.

На сайте "красных" отмечается, что Adidas станет производителем экипировки для команды с 1-го августа 2025 года.

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Мерсисайдский клуб уже сотрудничал с известным немецким брендом спортивной одежды в период с 1985 по 1996 год и с 2006 по 2012 год. За это время они выиграли ряд памятных трофеев, в том числе три чемпионства Англии.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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