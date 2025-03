Ливерпуль официально объявил о начале сотрудничества с Adidas

"Ливерпуль" официально объявил о начале долгосрочного сотрудничества с новым техническим спонсором.

На сайте "красных" отмечается, что Adidas станет производителем экипировки для команды с 1-го августа 2025 года.

Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 ????