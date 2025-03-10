Ливерпуль официально объявил о начале сотрудничества с Adidas

"Ливерпуль" официально объявил о начале долгосрочного сотрудничества с новым техническим спонсором.

"Все в клубе невероятно рады приветствовать Adidas снова в нашей семье под названием "Ливерпуль". Ранее мы уже достигали вместе фантастического успеха и создали одни из самых известных комплектов команды всех времен. Мы имеем общее стремление к успеху, поэтому рады снова сотрудничать. Мы хотели бы поблагодарить Nike за надежную поддержку в течение последних пяти лет и пожелать им успехов в будущем", — говорится в заявлении от клуба.

На сайте "красных" отмечается, что Adidas станет производителем экипировки для команды с 1-го августа 2025 года.

Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 ???? — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2025

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Мерсисайдский клуб уже сотрудничал с известным немецким брендом спортивной одежды в период с 1985 по 1996 год и с 2006 по 2012 год. За это время они выиграли ряд памятных трофеев, в том числе три чемпионства Англии.