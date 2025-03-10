Вест Хэм - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сегодня, 10 марта состоится матч "Вест Хэм" - "Ньюкасл" в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги.

"Молотобойцы" в минувшем туре обыграли "Лестер" (2:0), а "сороки" уступили "Ливерпулю" (0:2).

Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Матч можно будет посмотреть Setanta Sports.

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Английская Премьер-лига. 28-й тур

10 марта 2025, "Лондон. "Лондон Стедиум"

"Вест Хэм Юнайтед" 22:00 "Ньюкасл"

Видеотрансляция - Setanta Sports