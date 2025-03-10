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Вест Хэм - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Вест Хэм - Ньюкасл: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.03.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Вест Хэм - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 10 марта состоится матч "Вест Хэм" - "Ньюкасл" в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги.

"Молотобойцы" в минувшем туре обыграли "Лестер" (2:0), а "сороки" уступили "Ливерпулю" (0:2).

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Матч можно будет посмотреть Setanta Sports.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Английская Премьер-лига. 28-й тур
10 марта 2025, "Лондон. "Лондон Стедиум"
"Вест Хэм Юнайтед" 22:00 "Ньюкасл"
Видеотрансляция - Setanta Sports

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Трансляция матча Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл
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Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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