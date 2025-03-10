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Вест Хэм - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Вест Хэм - Ньюкасл: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.03.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 марта состоится матч "Вест Хэм" - "Ньюкасл" в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги.
"Молотобойцы" в минувшем туре обыграли "Лестер" (2:0), а "сороки" уступили "Ливерпулю" (0:2).
Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Матч можно будет посмотреть Setanta Sports.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Английская Премьер-лига. 28-й тур
10 марта 2025, "Лондон. "Лондон Стедиум"
"Вест Хэм Юнайтед" 22:00 "Ньюкасл"
Видеотрансляция - Setanta Sports
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