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Челси сделал трансферное предложение по Беллингему

Англия

Брат звездного полузащитника

Челси сделал трансферное предложение по Беллингему

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает CaughtOffside, "Челси" сделал официальное предложение по трансферу молодой звезды "Сандерленда" Джоба Беллингема. Лондонский клуб продолжает инвестировать в перспективную молодежь в рамках своей долгосрочной стратегии, и 19-летний полузащитник стал главной целью для усиления состава Энцо Марески.

Младший брат звезды "Реала" ранее предпочитал переезд из Англии, однако новое предложение "Челси" существенно изменило ситуацию.

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Кроме "Челси", к игроку проявляли интерес "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас". Однако теперь именно "синие" могут возглавить гонку за его подпись. В то же время "Сандерленд" надеется сохранить талант, особенно если команда сможет пробиться в АПЛ через плей-офф.

Действующий контракт Беллингема рассчитан до 2028 года, что дает "Сандерленду" прочные переговорные позиции. Однако ранее сообщалось, что клуб имеет "джентльменское соглашение", по которому футболист может покинуть команду этим летом в случае поступления соответствующего предложения - примерно 20 миллионов фунтов.

Добавим, что в этом сезоне на счету Джоба 4 гола и 3 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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