Известно, кто получил приз лучшему футболисту февраля в АПЛ по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) опубликовала результаты голосования болельщиков на приз лучшему футболисту в АПЛ по итогам февраля. Награду получил нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Mo Salah. ????



Your PFA Premier League Fans' Player of the Month for February. ???? pic.twitter.com/jt17gT0KCz — Professional Footballers' Association (@PFA) March 10, 2025

В голосовании от PFA 32-летний египтянин обошел Бето из "Эвертона", Матеуса Кунью из "Вулверхэмптона", Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас", Янкуба Минте из "Брайтона" и Джеда Спенса из "Тоттенхэма".

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Добавим, что в феврале Мохамед Салах забил 6 голов и отдал 4 ассиста в шести матчах АПЛ. В каждом из этих поединков "Ливерпуль" не проиграл, одержав четыре победы.