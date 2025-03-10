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Известно, кто получил приз лучшему футболисту февраля в АПЛ по версии PFA

Англия

Очередная индивидуальная награда для лучшего бомбардира чемпионата Англии

Известно, кто получил приз лучшему футболисту февраля в АПЛ по версии PFA

Getty Images / Global Images Ukraine

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Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) опубликовала результаты голосования болельщиков на приз лучшему футболисту в АПЛ по итогам февраля. Награду получил нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

В голосовании от PFA 32-летний египтянин обошел Бето из "Эвертона", Матеуса Кунью из "Вулверхэмптона", Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас", Янкуба Минте из "Брайтона" и Джеда Спенса из "Тоттенхэма".

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Добавим, что в феврале Мохамед Салах забил 6 голов и отдал 4 ассиста в шести матчах АПЛ. В каждом из этих поединков "Ливерпуль" не проиграл, одержав четыре победы.

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Источник:
PFA
Опубликовал: Андрей Журба
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