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"Было бы большим успехом". Гвардиола назвал цель Ман Сити в этом сезоне

Англия

Пока приходится довольствоваться этим

"Было бы большим успехом". Гвардиола назвал цель Ман Сити в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассчитывает на попадание своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Попадание в Лигу чемпионов было бы большим успехом, но этого нужно добиться.

Я хочу попасть в Лигу чемпионов. Будет плохо, если "Сити" пропустит турнир, но я видел, что происходило с другими командами АПЛ в прошлом. Не попасть в Лигу чемпионов было бы проблемой, но есть команды, которые туда не квалифицировались, но уже вернулись и закрепились там.

Неважно, будет ли у АПЛ пять, шесть или семь мест в Лиге чемпионов - нужно выигрывать матчи.

В спорте в поединках на выбывание порой решают детали, но если не получится финишировать в топ-4 или в топ-5 за 38 матчей в Премьер-лиге, то это значит, что мы недостаточно хороши", – приводит слова испанца ESPN.

Сейчас "горожане" находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Хосеп Гвардиола Лига чемпионов АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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