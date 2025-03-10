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Санчо - о Челси: Я очень рад, что выступаю за этот клуб

Англия

Игрок поделился своими мыслями

Санчо - о Челси: Я очень рад, что выступаю за этот клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Челси" Джейдон Санчо отметил атмосферу внутри команды и влияние тренера на адаптацию игроков.

"Я очень рад, что я здесь, играю в футбол в "Челси". Мареска заставляет нас чувствовать себя как дома. Игрокам нелегко сказать такое. Мы превратились в одну большую семью. Ребята очень хорошие, и каждый день - это веселый день", - сказал футболист.

Добавим, что Санчо в текущем сезоне играет за "синих" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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