Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санчо - о Челси: Я очень рад, что выступаю за этот клуб
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Челси" Джейдон Санчо отметил атмосферу внутри команды и влияние тренера на адаптацию игроков.
"Я очень рад, что я здесь, играю в футбол в "Челси". Мареска заставляет нас чувствовать себя как дома. Игрокам нелегко сказать такое. Мы превратились в одну большую семью. Ребята очень хорошие, и каждый день - это веселый день", - сказал футболист.
Добавим, что Санчо в текущем сезоне играет за "синих" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".
Читайте такжеОтветные матчи ЛЧ/ЛЕ/ЛК, Барса в Мадриде, финал Кубка Англии, УПЛ во вторник и дерби Лондона. Расписание футбола на 10 – 16 марта
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки
- Команда Первой лиги близка к прекращению существования
- Легенда Ливерпуля высказался о победе красных над ПСЖ: Одно из величайших ограблений
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000