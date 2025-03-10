Санчо - о Челси: Я очень рад, что выступаю за этот клуб

Левый вингер "Челси" Джейдон Санчо отметил атмосферу внутри команды и влияние тренера на адаптацию игроков.

"Я очень рад, что я здесь, играю в футбол в "Челси". Мареска заставляет нас чувствовать себя как дома. Игрокам нелегко сказать такое. Мы превратились в одну большую семью. Ребята очень хорошие, и каждый день - это веселый день", - сказал футболист.