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Ключевой хавбек Челси летом не планирует покидать команду

Англия

Об этом пишет Football Insider

Ключевой хавбек Челси летом не планирует покидать команду

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Несмотря на слухи о возможном уходе, полузащитник "Челси" Коул Палмер не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, Палмер остается ключевым игроком в системе "синих", и обе стороны намерены продолжить сотрудничество. Однако, все может измениться, если лондонской команде не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Добавим, что текущий контракт Палмера с "Челси" рассчитан до июня 2033 года. Коул в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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