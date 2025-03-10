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Ключевой хавбек Челси летом не планирует покидать команду
Об этом пишет Football Insider
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Несмотря на слухи о возможном уходе, полузащитник "Челси" Коул Палмер не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.
По информации Football Insider, Палмер остается ключевым игроком в системе "синих", и обе стороны намерены продолжить сотрудничество. Однако, все может измениться, если лондонской команде не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Добавим, что текущий контракт Палмера с "Челси" рассчитан до июня 2033 года. Коул в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
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