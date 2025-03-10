Ключевой хавбек Челси летом не планирует покидать команду

Несмотря на слухи о возможном уходе, полузащитник "Челси" Коул Палмер не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.

По информации Football Insider, Палмер остается ключевым игроком в системе "синих", и обе стороны намерены продолжить сотрудничество. Однако, все может измениться, если лондонской команде не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Добавим, что текущий контракт Палмера с "Челси" рассчитан до июня 2033 года. Коул в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.