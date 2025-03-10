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130 нарушений FFP: Соперники Манчестер Сити могут решить судьбу клуба в АПЛ

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Похоже, все зависит от клубов АПЛ

130 нарушений FFP: Соперники Манчестер Сити могут решить судьбу клуба в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" продолжает борьбу с Английской Премьер-лигой из-за обвинений в 130 нарушениях правил финансового фэйр-плей. Существует вероятность, что "горожане" могут быть исключены из высшего дивизиона, но это решение зависит не от руководства АПЛ, а от других клубов лиги.

Согласно информации Goal, АПЛ не имеет полномочий исключить клуб из высшего дивизиона. Однако, если на специальном собрании акционеров будет выдвинута соответствующая рекомендация, может быть проведено голосование.

Правило B6 Руководства АПЛ предусматривает, что для исключения клуба необходимо, чтобы 15 клубов (75%) проголосовали "за". То есть, судьба "Манчестер Сити" окажется в руках других клубов АПЛ.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 47 очков после 28 сыгранных матчей.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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