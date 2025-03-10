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Лондонский топ-клуб нацелился на подписание нападающего Борнмута
Однако его высокая стоимость может стать проблемой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на подписание нападающего "Борнмута".
Как сообщает издание Fichajes, руководство "шпор сейчас находится в поиске форварда, который сможет забивать большое количество голов. Одним из таких вариантов называют 25-летнего Антуана Семеньо. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ожидается, что "Борнмут" потребует за своего перспективного игрока не менее 40 миллионов евро. Такая сумма для "Тоттенхэма" является проблемой, ведь они не готовы инвестировать значительные средства на усиление атаки.
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В этом сезоне Антуан Семеньо принял участие в 31 матче на клубном уровне, отметившись 9 голами и 5 ассистами.
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