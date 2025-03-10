Лондонский топ-клуб нацелился на подписание нападающего Борнмута

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на подписание нападающего "Борнмута".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "шпор сейчас находится в поиске форварда, который сможет забивать большое количество голов. Одним из таких вариантов называют 25-летнего Антуана Семеньо. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Ожидается, что "Борнмут" потребует за своего перспективного игрока не менее 40 миллионов евро. Такая сумма для "Тоттенхэма" является проблемой, ведь они не готовы инвестировать значительные средства на усиление атаки.

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В этом сезоне Антуан Семеньо принял участие в 31 матче на клубном уровне, отметившись 9 голами и 5 ассистами.