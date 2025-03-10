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Ноттингем Форест проиграл апелляцию по скандальному твиту: штраф остается в силе

Англия

Об этом пишет ВВС

Ноттингем Форест проиграл апелляцию по скандальному твиту: штраф остается в силе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Апелляция "Ноттингем Форест" относительно штрафа в 750 000 фунтов стерлингов за критический твит в адрес арбитра Стюарта Эттвелла была отклонена. Апелляционный комитет не поддержал ни одну из сторон - ни клуб, ни Футбольную ассоциацию, которая требовала увеличить штраф до миллиона фунтов.

Таким образом, первоначальное решение осталось без изменений: "Ноттингем Форест" должен уплатить штраф в размере 750 000 фунтов стерлингов. Клуб также выполнил требование удалить скандальный твит.

Напомним, что причиной штрафа стал твит, опубликованный "Ноттингем Форест" в апреле 2024 года после поражения от "Эвертона" со счетом 0:2. Клуб выразил возмущение назначением Стюарта Эттвелла на должность видеоассистента арбитра этого матча.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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