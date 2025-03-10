Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это будет приоритетом". Тренер Баварии нацелен на победу на Клубном чемпионате мира по футболу
Пока что это был особенный сезон (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил, что его команда стремится выигрывать каждый турнир, в котором участвует, и предстоящий клубный чемпионат мира не является исключением.
"Чем ближе мы к турниру, тем больше есть волнение. Пока что это был особенный сезон. У нас есть новый формат Лиги чемпионов, и есть следующее соревнование - Клубный чемпионат мира. Знаете, я думаю, что с "Баварией" мы являемся частью клуба, где каждый трофей имеет значение. Поэтому когда мы приедем в Америку, это будет приоритетом".
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Костышина в Колосе
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки
- Николини: Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в Шахтере
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба