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"Это будет приоритетом". Тренер Баварии нацелен на победу на Клубном чемпионате мира по футболу

Англия

Пока что это был особенный сезон (с)

"Это будет приоритетом". Тренер Баварии нацелен на победу на Клубном чемпионате мира по футболу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил, что его команда стремится выигрывать каждый турнир, в котором участвует, и предстоящий клубный чемпионат мира не является исключением.

"Чем ближе мы к турниру, тем больше есть волнение. Пока что это был особенный сезон. У нас есть новый формат Лиги чемпионов, и есть следующее соревнование - Клубный чемпионат мира. Знаете, я думаю, что с "Баварией" мы являемся частью клуба, где каждый трофей имеет значение. Поэтому когда мы приедем в Америку, это будет приоритетом".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Источник:
dazn
Опубликовал: Екатерина Власова
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