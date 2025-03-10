"Это будет приоритетом". Тренер Баварии нацелен на победу на Клубном чемпионате мира по футболу

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани заявил, что его команда стремится выигрывать каждый турнир, в котором участвует, и предстоящий клубный чемпионат мира не является исключением.

"Чем ближе мы к турниру, тем больше есть волнение. Пока что это был особенный сезон. У нас есть новый формат Лиги чемпионов, и есть следующее соревнование - Клубный чемпионат мира. Знаете, я думаю, что с "Баварией" мы являемся частью клуба, где каждый трофей имеет значение. Поэтому когда мы приедем в Америку, это будет приоритетом".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.