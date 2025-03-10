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Гвардиола: Квалификация в Лигу чемпионов была бы большим успехом, но для этого нужно побеждать
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признал, что борьба за чемпионство в АПЛ стала сложнее, и теперь главной задачей для команды является квалификация в Лигу чемпионов.
"Квалификация в Лигу чемпионов была бы большим успехом, но для этого нужно побеждать. Я хочу попасть в Лигу чемпионов. Будет не очень хорошо, если "Сити" не попадет туда, но я видел, что случалось с другими командами в прошлом в Премьер-лиге. Неважно, пятое, шестое или седьмое место, нужно выигрывать матчи.
Не попасть в Лигу чемпионов было бы проблемой, но есть команды, которые не прошли квалификацию, вернулись и попали туда. В спорте, в играх на вылет, иногда все решают детали, но в Премьер-лиге, за 38 игр, если ты не можешь финишировать в первой четверке или пятерке, это означает, что мы были недостаточно хороши", - сказал Гвардиола.
Напомним, что "Манчестер Сити" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 47 баллов.
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