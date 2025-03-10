Совладелец Манчестер Юнайтед: В команде есть игроки, которые недостаточно хороши, есть те, которым слишком много платят

Сэр Джим Рэтклифф, совладелец "Манчестер Юнайтед", раскритиковал трансферную политику клуба за последние годы. Он сказал, что в команде есть игроки, которые недостаточно хороши для Юнайтед, есть те, которым слишком много платят.

"Если вы посмотрите на игроков, которых мы покупаем или которых мы не покупаем. Мы покупаем Антони, мы покупаем Каземиро, мы покупаем Онану, мы покупаем Гойлунда, мы покупаем Санчо. Это все вещи из прошлого, нравится нам это или нет, мы унаследовали эти вещи и должны с этим разобраться.

За Санчо, который сейчас играет за "Челси", и мы платим половину его зарплаты, мы заплатили 70 миллионов фунтов, чтобы купить его летом. Некоторые из них недостаточно хороши, а за некоторых, возможно, переплатили. Но для того, чтобы сформировать команду, за которую мы несем полную ответственность и подотчетность, нужно время".