Совладелец Манчестер Юнайтед: Рубен Аморим делает очень хорошую работу

Сэр Джим Рэтклифф, известный бизнесмен и совладелец "Манчестер Юнайтед", выразил свою поддержку главному тренеру команды Рубену Амориму.

"Если я посмотрю на команду, которая есть в распоряжении Рубена, то, честно говоря, я думаю, что он делает очень хорошую работу", - заявил Рэтклифф. "Аморим - выдающийся молодой менеджер. Он отличный менеджер, и я думаю, что он будет в "Ман Юнайтед" в течение длительного времени".