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Совладелец Манчестер Юнайтед: Рубен Аморим делает очень хорошую работу

Англия

Рэтклифф высказался о главном тренере МЮ

Совладелец Манчестер Юнайтед: Рубен Аморим делает очень хорошую работу

Jon Super/Telegraph

Новина українською

Сэр Джим Рэтклифф, известный бизнесмен и совладелец "Манчестер Юнайтед", выразил свою поддержку главному тренеру команды Рубену Амориму.

"Если я посмотрю на команду, которая есть в распоряжении Рубена, то, честно говоря, я думаю, что он делает очень хорошую работу", - заявил Рэтклифф. "Аморим - выдающийся молодой менеджер. Он отличный менеджер, и я думаю, что он будет в "Ман Юнайтед" в течение длительного времени".

Добавим, что сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 балла по итогам 28 матчей.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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