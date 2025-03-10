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Совладелец Манчестер Юнайтед: Рубен Аморим делает очень хорошую работу
Рэтклифф высказался о главном тренере МЮ
Jon Super/Telegraph
Сэр Джим Рэтклифф, известный бизнесмен и совладелец "Манчестер Юнайтед", выразил свою поддержку главному тренеру команды Рубену Амориму.
"Если я посмотрю на команду, которая есть в распоряжении Рубена, то, честно говоря, я думаю, что он делает очень хорошую работу", - заявил Рэтклифф. "Аморим - выдающийся молодой менеджер. Он отличный менеджер, и я думаю, что он будет в "Ман Юнайтед" в течение длительного времени".
Добавим, что сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 балла по итогам 28 матчей.
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