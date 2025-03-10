АПЛ. Вест Хэм - Ньюкасл 0:1. Неуклюже и слабо, зато с тремя очками

Команда Эдди Хау продолжает активную борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона. Выезд к "Вест Хэму" выглядел как прекрасная возможность забрать важные три очка, вот только теперь "молотобойцами" руководит Грэм Поттер. С этим тренером лондонский коллектив показал гибкость и прагматичность, что делает их крайне неудобным соперником для любого.

В стартовых составах обоих коллективов все было ожидаемо. "Сорокам" пришлось обходиться без Энтони Гордона, который получил красную карточку и дисквалификацию на три матча. Вместо него на фланге атаки появился Харви Барнс. Возможно, именно отсутствие Гордона так повлияло на атакующий потенциал гостей. С другой стороны, Александер Исак был на месте. А еще на стадионе перед матчем трибуны поздравили Майкла Антонио. Нападающий "Вест Хэма" впервые появился на арене команды после страшной аварии, которая произошла несколько месяцев назад.

Что по игре? Здесь, на самом деле, все просто. На первой минуте Томаш Соучек совершил классное забегание в штрафную и после ошибки от Ливраменто получил мяч в очень выгодной позиции, вот только пробил неуклюже и максимально неточно. Просто убийственный момент был у чеха, не забил. Такое начало будто намекало, что лондонцы будут активными впереди, однако нет. В дальнейшем в основном мяч был у Тонали и компании.

Умело держали мяч у себя "сороки", но не очень умело создавали моменты. Схема команды Грэма Поттера делала жизнь гостей максимально дискомфортной. Много людей позади и почти полное отсутствие зон для движения мяча. Здесь нужно было включать индивидуальное мастерство, за счет которого и создавать остроту, но и индивидуального класса было не очень много.

"Вест Хэм" после того момента на первой минуте в атаку выбегал нечасто. Поэтому такой скучноватый и равный первый тайм мы наблюдали. Вторую половину встречи снова активно начали "молотобойцы", и снова не получилось конвертировать что-то в забитый гол. Это была игра до первого гола, чувствовалось напряжение и нервы, особенно от "сорок", на которых оказывалось большее давление.

Первый действительно острый момент у "Ньюкасла" произошел на 61-й минуте и даже не игрок "сорок" наносил удар по воротам Ареола. После прострела от Мерфи мяч в свои ворота срезал Килман, однако Альфонс Ареола показал чудеса реакции и успел потянуть такой коварный удар. Впервые в матче команда Хау была близка к голу. Что интересно, через несколько мгновений они создали и второй момент, который завершился голом. Передача в штрафную от Барнса и Бруно Гимараес переправил мяч в сетку ворот правой ногой Без офсайда и "сороки" впереди, хотя практически весь матч почти ничего не создавали.

По статистике, "Ньюкасл" выиграл 14 из 15 матчей, в которых забивал Бруно Гимараэс. Так получилось и на этот раз. "Сороки" спокойно удержали добытое преимущество и все старания и замены от Грэма Поттера не принесли желаемого эффекта. Так и не создали "молотбойцы" чего-то острого, ну а гостям уже и не надо было стараться, свой гол они забили. Это победа, благодаря которой "Ньюкасл" догоняет по очкам "Манчестер Сити" в турнирной таблице. Ну а "Вест Хэм" остается внизу таблицы, у них равное количество очков с "Эвертоном". До зоны вылета далеко, поэтому ничего страшного.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Вест Хэм" — "Ньюкасл" 0:1

Гол: Гимараэс (63)

"Вест Хэм": Ареола — Тодибо (Мавропанос, 65), Килман, Крессуэлл (Фергюсон, 69) — Ван-Биссака, Соучек (Пакета, 65), Уорд-Прауз (Ингз, 84), Альварес (Солер, 65), Скарлз — Боуэн, Кудус

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс (Лонгстафф, 88), Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак (Уилсон, 79), Барнс (Уиллок, 79)

Предупреждения: Берн (84)