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Астон Вилла хочет выкупить игрока Челси

Англия

Но сталкивается с конкуренцией

Астон Вилла хочет выкупить игрока Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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27-летний центральный защитник Аксель Дисаси быстро закрепился в "Астон Вилле".

После перехода в "Челси" из "Монако" французу не удалось стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж", хотя иногда он даже носил капитанскую повязку. Поэтому в январе он на правах аренды перебрался в "Астон Виллу". Здесь Дисаси имеет стабильное место в стартовом составе, и клуб доволен его выступлениями.

По данным Foot Mercato, бирмингемцы хотели бы оставить центрбека в своих рядах после завершения текущего сезона. В то же время в соглашении с "Челси" не было прописано опции выкупа.

Тем не менее Дисаси, который надеется на возвращение в сборную Франции в этом месяце, привлек внимание и других клубов АПЛ, что может усложнить планы "Астон Виллы".

Добавим, что в этом сезоне защитник уже успел отыграть 5 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах.

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Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Аксель Дисаси
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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