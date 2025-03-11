Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла хочет выкупить игрока Челси
Но сталкивается с конкуренцией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27-летний центральный защитник Аксель Дисаси быстро закрепился в "Астон Вилле".
После перехода в "Челси" из "Монако" французу не удалось стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж", хотя иногда он даже носил капитанскую повязку. Поэтому в январе он на правах аренды перебрался в "Астон Виллу". Здесь Дисаси имеет стабильное место в стартовом составе, и клуб доволен его выступлениями.
По данным Foot Mercato, бирмингемцы хотели бы оставить центрбека в своих рядах после завершения текущего сезона. В то же время в соглашении с "Челси" не было прописано опции выкупа.
Тем не менее Дисаси, который надеется на возвращение в сборную Франции в этом месяце, привлек внимание и других клубов АПЛ, что может усложнить планы "Астон Виллы".
Добавим, что в этом сезоне защитник уже успел отыграть 5 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер
- Заканчивается летом. Динамо не планирует продлевать контракт с ветераном
- "Дальше ждать поддержки нет смысла", - клуб Первой лиги снимается с чемпионата
- Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба