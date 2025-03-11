  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл и Арсенал поспорят за подписание звезды Бундеслиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл и Арсенал поспорят за подписание звезды Бундеслиги

Англия

Игрок хочет в АПЛ

Ньюкасл и Арсенал поспорят за подписание звезды Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что этим летом нападающий "Айнтрахта" Уго Экитике покинет клуб, однако франкфуртцы не намерены отпускать его дешево. Сообщается о 80 миллионах евро.

Однако, как сообщает журналист Саша Тавольери, потенциальная высокая стоимость не отпугивает клубы АПЛ. "Ньюкасл" уже контактировал с окружением Экитике, чтобы узнать о его желании перейти в команду. "Сороки" готовы заплатить необходимую сумму, если продадут Александера Исака.

"Арсенал" также заинтересован в нападающем, но пока что не предпринимал конкретных шагов. Однако ситуация может измениться после назначения Андреа Берты спортивным директором - это может ускорить работу "канониров" на трансферном рынке.

Экс-форвард "ПСЖ" хотел бы перебраться в АПЛ, и его приоритетом является команда, которая сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 18 голов и 6 ассистов в 36 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

Читайте такжеНападающий Айнтрахта мечтает о вызове в сборную Франции
По теме
yellow-arrow
Звездный вингер Атлетика и сборной Испании определился с новым клубом
yellow-arrow
Сороки все еще в гонке за топ-4. Вест Хэм - Ньюкасл 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
ПСЖ отказался от идеи подписания лидера Ливерпуля
Арсенал (Лондон) Ньюкасл Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Юго Экитике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости