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Ньюкасл и Арсенал поспорят за подписание звезды Бундеслиги
Игрок хочет в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что этим летом нападающий "Айнтрахта" Уго Экитике покинет клуб, однако франкфуртцы не намерены отпускать его дешево. Сообщается о 80 миллионах евро.
Однако, как сообщает журналист Саша Тавольери, потенциальная высокая стоимость не отпугивает клубы АПЛ. "Ньюкасл" уже контактировал с окружением Экитике, чтобы узнать о его желании перейти в команду. "Сороки" готовы заплатить необходимую сумму, если продадут Александера Исака.
"Арсенал" также заинтересован в нападающем, но пока что не предпринимал конкретных шагов. Однако ситуация может измениться после назначения Андреа Берты спортивным директором - это может ускорить работу "канониров" на трансферном рынке.
Экс-форвард "ПСЖ" хотел бы перебраться в АПЛ, и его приоритетом является команда, которая сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 18 голов и 6 ассистов в 36 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.
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