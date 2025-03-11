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Сороки все еще в гонке за топ-4. Вест Хэм - Ньюкасл 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия

Тяжелый выезд

Сороки все еще в гонке за топ-4. Вест Хэм - Ньюкасл 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" минимально обыграл "Вест Хэм" в рамках 28-го тура чемпионата Англии.

Победный гол в составе "сорок" забил Бруно Гимараэс.

В турнирной таблице "Ньюкасл" сравнялся по очкам с "Манчестер Сити" и занимает шестое место. "Вест Хэм" - 16-й.

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АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

"Вест Хэм" — "Ньюкасл" 0:1

Гол: Гимараэс (63)

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