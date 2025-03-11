Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Совладелец Манчестер Юнайтед рассказал, планирует ли он построить новый стадион для клуба
На фоне последних событий это удивительно
Фото: twitter.com/ManUtd
Совладелец "Манчестер Юнайтед" рассказал, планирует ли он построить новый стадион для клуба.
Джим Рэтклифф в интервью BBC рассказал, что у него есть две альтернативы и подробно он расскажет 11 марта. При этом он выявил пользу от нового стадиона.
"Думаю, что если мы построим самый культовый футбольный стадион в мире, что, я думаю, мы сделаем, то это привлечет миллиард наших болельщиков по всему миру. Все они захотят приехать в Манчестер.
Это принесёт огромную пользу Манчестеру и северу Англии. Это пять, семь миллиардов фунтов в год. Это огромная сумма", - сказал Рэтклифф.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" играет на "Олд Траффорд" с 1910 года, с небольшими перерывами из-за разрушений во Второй мировой войне. Также стадион расширялся в конце 20 – начале 21 века.
Популярное сейчас
- Новый владелец Черноморца пригласит в клуб экс-исполнительного директора ФФУ, – инсайдер
- Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки
- Примера. Эспаньол – Жирона 1:1. Цыганков помогает гостям спастись
- Футболисты ПСЖ уверены в выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов и назвали две команды, которые сильнее Ливерпуля
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба