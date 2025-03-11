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Совладелец Манчестер Юнайтед рассказал, планирует ли он построить новый стадион для клуба

Англия

На фоне последних событий это удивительно

Совладелец Манчестер Юнайтед рассказал, планирует ли он построить новый стадион для клуба

Фото: twitter.com/ManUtd

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Совладелец "Манчестер Юнайтед" рассказал, планирует ли он построить новый стадион для клуба.

Джим Рэтклифф в интервью BBC рассказал, что у него есть две альтернативы и подробно он расскажет 11 марта. При этом он выявил пользу от нового стадиона.

"Думаю, что если мы построим самый культовый футбольный стадион в мире, что, я думаю, мы сделаем, то это привлечет миллиард наших болельщиков по всему миру. Все они захотят приехать в Манчестер.

Это принесёт огромную пользу Манчестеру и северу Англии. Это пять, семь миллиардов фунтов в год. Это огромная сумма", - сказал Рэтклифф.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" играет на "Олд Траффорд" с 1910 года, с небольшими перерывами из-за разрушений во Второй мировой войне. Также стадион расширялся в конце 20 – начале 21 века.

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Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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