Совладелец "Манчестер Юнайтед" рассказал, планирует ли он построить новый стадион для клуба.

Джим Рэтклифф в интервью BBC рассказал, что у него есть две альтернативы и подробно он расскажет 11 марта. При этом он выявил пользу от нового стадиона.

"Думаю, что если мы построим самый культовый футбольный стадион в мире, что, я думаю, мы сделаем, то это привлечет миллиард наших болельщиков по всему миру. Все они захотят приехать в Манчестер. Это принесёт огромную пользу Манчестеру и северу Англии. Это пять, семь миллиардов фунтов в год. Это огромная сумма", - сказал Рэтклифф.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" играет на "Олд Траффорд" с 1910 года, с небольшими перерывами из-за разрушений во Второй мировой войне. Также стадион расширялся в конце 20 – начале 21 века.