Грэм Поттер разочарован поражением от Ньюкасла

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер отреагировал на минимальное домашнее поражение от "Ньюкасла" (0:1).

"Я считаю, что мои игроки заслуживали большего от этого матча. Конечно, мы разочарованы поражением, потому что у нас были амбиции победить. Мы неплохо начали игру, имели несколько возможностей. Сопернику удалось прижать нас к воротам. Мы старались навязать борьбу, но это было трудно. Впрочем, нам удалось продемонстрировать свой характер. Я думаю, что в моменте с голом был очевидный фол против Макса Килмана, что повлияло дальше на ход событий в игре. К сожалению, мы сделали недостаточно для того, чтобы выиграть игру. Я сочувствую своим игрокам, поскольку я считал, что они чего-то заслуживают от игры".