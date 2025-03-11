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Грэм Поттер разочарован поражением от Ньюкасла
Наставник "молотобойцев" дал комментарий после матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер отреагировал на минимальное домашнее поражение от "Ньюкасла" (0:1).
"Я считаю, что мои игроки заслуживали большего от этого матча. Конечно, мы разочарованы поражением, потому что у нас были амбиции победить. Мы неплохо начали игру, имели несколько возможностей. Сопернику удалось прижать нас к воротам. Мы старались навязать борьбу, но это было трудно. Впрочем, нам удалось продемонстрировать свой характер. Я думаю, что в моменте с голом был очевидный фол против Макса Килмана, что повлияло дальше на ход событий в игре. К сожалению, мы сделали недостаточно для того, чтобы выиграть игру. Я сочувствую своим игрокам, поскольку я считал, что они чего-то заслуживают от игры".
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Добавим, что "Вест Хэм" после 28 сыгранных матчей в чемпионате Англии занимает 16-е место с 33 очками в турнирной таблице.
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