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Тоттенхэм готов сделать предложение по трансферной цели Ливерпуля

Англия

Хотят подписать защитника

Тоттенхэм готов сделать предложение по трансферной цели Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клуб из Северного Лондона испытывает острую потребность в увеличении глубины состава и планирует решить эту проблему после завершения сезона.

По данным CaughtOffside, "Тоттенхэм" сохраняет интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи. "Шпоры" уже пытались подписать его в январе, но "Пэлас" отказался отпускать одного из своих лидеров посреди сезона. Впрочем, команда Постекоглу планирует вернуться к переговорам летом.

В борьбе за подписание центрального защитника "шпорам" придется соперничать с "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкаслом". Кроме того, лидер АПЛ "Ливерпуль" также проявляет заинтересованность в услугах англичанина и считается фаворитом в этой гонке.

Ранее "Кристал Пэлас" оценивал 24-летнего защитника в 75-80 миллионов фунтов, что отпугивало потенциальных покупателей.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гехи 3 гола и 2 ассиста в 34 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

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Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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