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Манчестер Юнайтед официально решил построить новый стадион

Англия
Обновлено

Начинается новая эпоха

Манчестер Юнайтед официально решил построить новый стадион

Фото - Manchester United

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"Манчестер Юнайтед" официально объявил о постройке нового стадиона.

Архитектурная группа Foster + Partners представила изображения нового стадиона и прилегающей территории.

"Они послужат генеральным планом для более детальной проработки, консультаций, проектирования и планирования на новом этапе проекта", - сообщил клуб.

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал, что стадион построят рядом с "Олд Траффорд"

"Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к строительству величайшего в мире футбольного стадиона в центре обновлённого "Олд Траффорд".

Наш нынешний стадион отлично служил нам на протяжении последних 115 лет, но он уступает лучшим стадионам в мировом спорте. Построив новый стадион рядом с существующим, мы сможем сохранить дух "Олд Траффорд", создав при этом по-настоящему современный стадион, который изменит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома". – заявил совладелец.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" играет на "Олд Траффорд" с 1910 года.

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Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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