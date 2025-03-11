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Манчестер Юнайтед официально решил построить новый стадион
Начинается новая эпоха
Фото - Manchester United
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о постройке нового стадиона.
Архитектурная группа Foster + Partners представила изображения нового стадиона и прилегающей территории.
"Они послужат генеральным планом для более детальной проработки, консультаций, проектирования и планирования на новом этапе проекта", - сообщил клуб.
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассказал, что стадион построят рядом с "Олд Траффорд"
"Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к строительству величайшего в мире футбольного стадиона в центре обновлённого "Олд Траффорд".
Наш нынешний стадион отлично служил нам на протяжении последних 115 лет, но он уступает лучшим стадионам в мировом спорте. Построив новый стадион рядом с существующим, мы сможем сохранить дух "Олд Траффорд", создав при этом по-настоящему современный стадион, который изменит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома". – заявил совладелец.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" играет на "Олд Траффорд" с 1910 года.
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