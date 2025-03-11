"Одна из лучших побед в сезоне". Тренер Ньюкасла доволен результатом матча с Вест Хэмом

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу его команды над "Вест Хэмом" (0:1) в АПЛ.

"Это одна из наших лучших побед в этом сезоне. Было видно, что футболисты хотели выиграть и приложили для этого максимум усилий. Игра была очень напряженной, однако мы нашли способ, чтобы набрать важные три очка. Мы очень хорошо защищались. Заслуженная победа".

"Сейчас мы полностью сосредотачиваемся на финале Кубка лиги против "Ливерпуля". Эта победа послужит для нас настоящим эмоциональным подъемом. Это принесет нам пользу. Надеюсь, что мы сыграем очень хорошо".