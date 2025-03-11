  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Одна из лучших побед в сезоне". Тренер Ньюкасла доволен результатом матча с Вест Хэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Одна из лучших побед в сезоне". Тренер Ньюкасла доволен результатом матча с Вест Хэмом

Англия

Теперь "сорок" ждет противостояние с "Ливерпулем" в финале Кубка английской лиги

"Одна из лучших побед в сезоне". Тренер Ньюкасла доволен результатом матча с Вест Хэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу его команды над "Вест Хэмом" (0:1) в АПЛ.

"Это одна из наших лучших побед в этом сезоне. Было видно, что футболисты хотели выиграть и приложили для этого максимум усилий. Игра была очень напряженной, однако мы нашли способ, чтобы набрать важные три очка. Мы очень хорошо защищались. Заслуженная победа".

"Сейчас мы полностью сосредотачиваемся на финале Кубка лиги против "Ливерпуля". Эта победа послужит для нас настоящим эмоциональным подъемом. Это принесет нам пользу. Надеюсь, что мы сыграем очень хорошо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что "Ньюкасл" занимает шестое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата Англии после 28 туров.

Читайте такжеАПЛ. Вест Хэм - Ньюкасл 0:1. Неуклюже и слабо, зато с тремя очками
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити рассматривает вариант с подписанием звезды Кристал Пэлас
yellow-arrow
Совладелец Ман Юнайтед рассказал о встрече с сэром Алексом Фергюсоном и его недовольстве после потери должности
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед официально решил построить новый стадион
Ньюкасл Эдди Хау Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости