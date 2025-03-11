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Совладелец Ман Юнайтед рассказал о встрече с сэром Алексом Фергюсоном и его недовольстве после потери должности

Англия

Остался без контракта

Совладелец Ман Юнайтед рассказал о встрече с сэром Алексом Фергюсоном и его недовольстве после потери должности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сэр Алекс Фергюсон стал самой известной жертвой жестких мер экономии, введенных сэром Джимом Рэтклиффом в "Манчестер Юнайтед", когда в октябре прошлого года клуб прекратил его контракт на 2 миллиона фунтов в год в роли глобального амбассадора клуба.

Рэтклифф лично сообщил бывшему тренеру о своем решении во время встречи на "Олд Траффорд", завершив его 38-летнюю карьеру в клубе в качестве оплачиваемого сотрудника после этого сезона.

"Мы сели вдвоем в комнате, и я сказал: "Смотрите, клуб не в той ситуации, в которой Вы, возможно, думаете. Он тратит больше, чем зарабатывает, и мы можем оказаться в затруднительном положении. Честно говоря, мы больше не можем позволить себе платить Вам 2 миллиона фунтов в год". Я сказал, что оставлю это ему на размышление.

Встреча была очень зрелой. Сначала он, возможно, был немного недоволен, но он все понял. Через три дня, после разговора со своим сыном, он вернулся и сказал: "Ладно, я уйду. Это мое решение". Я считаю, что это очень хорошо характеризует Алекса, потому что он поставил клуб выше собственных интересов", - рассказал Рэтклифф.

Напомним, что сэр Алекс выиграл 38 трофеев за 26 лет в "Ман Юнайтед".

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Алексей Полищук
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