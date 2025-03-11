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Манчестер Сити рассматривает вариант с подписанием звезды Кристал Пэлас

Англия

За футболистом следит больше количество английских команд

Манчестер Сити рассматривает вариант с подписанием звезды Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" рассматривает вариант с подписанием молодой звезды "Кристал Пэлас".

Согласно информации от источников издания TBR Football, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола попросил скаутов клуба следить за 21-летним Адамом Уортоном. Опорный полузащитник "орлов" впечатлил испанского тренера своей игрой в этом сезоне. "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" также внимательно наблюдают за его прогрессом.

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Руководство "Кристал Пэлас" планирует предложить Уортону новый долгосрочный контракт, чтобы сохранить игрока в команде. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

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В текущем сезоне Адам Уортон провел 17 матчей в составе "орлов" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 32 миллиона евро.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Адам Уортон
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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