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Форвард Вест Хэма, попавший в ДТП, впервые с декабря вернулся на родной стадион

Англия

Нападающий получил теплый прием от болельщиков

Форвард Вест Хэма, попавший в ДТП, впервые с декабря вернулся на родной стадион

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард лондонского "Вест Хэма" Майкл Антонио, который в конце прошлого года попал в ДТП, впервые с декабря вернулся на родной стадион "молотобойцев" после своего восстановления.

Перед началом матча 28-го тура АПЛ против "Ньюкасла" болельщики на трибунах "Лондон Стэдиум" встретили его продолжительными аплодисментами.

Форвард Вест Хэма, попавший в ДТП, впервые с декабря вернулся на родной стадион - изображение 1

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Напомним, что 34-летний Майкл Антонио попал в ДТП 7-го декабря прошлого года. Ему был диагностирован перелом ноги, а позже он проходил реабилитацию в ОАЭ. На данный момент он работает над своим возвращением на поле.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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