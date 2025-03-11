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Форвард Вест Хэма, попавший в ДТП, впервые с декабря вернулся на родной стадион
Нападающий получил теплый прием от болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард лондонского "Вест Хэма" Майкл Антонио, который в конце прошлого года попал в ДТП, впервые с декабря вернулся на родной стадион "молотобойцев" после своего восстановления.
Перед началом матча 28-го тура АПЛ против "Ньюкасла" болельщики на трибунах "Лондон Стэдиум" встретили его продолжительными аплодисментами.
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Напомним, что 34-летний Майкл Антонио попал в ДТП 7-го декабря прошлого года. Ему был диагностирован перелом ноги, а позже он проходил реабилитацию в ОАЭ. На данный момент он работает над своим возвращением на поле.
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